Предотвращен теракт против посла Британии в Москве

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, работавшего в посольстве Великобритании в Москве.ФСБ в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент СБУ гражданин РФ 1981 г.
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