Инспекторат по охране окружающей среды отреагировал на призыв EcoDava о моратории на вырубку лесов

Инспекторат по охране окружающей среды отреагировал на призыв движения EcoDava об установлении 10-летнего моратория на вырубку лесов в Республике Молдова, представив данные о мерах, принимаемых для борьбы с этим явлением.
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