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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кальцона о Хвиче: «Он почти чемпион. Квара молод и временами не показывает свой уровень, но когда у игрока качество выше среднего, ему нужно дать время для роста»

«У клуба будет своя стратегия и понимание того, что нужно делать, чтобы оживить команду и вернуть ее на достойное место.

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