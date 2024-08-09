В ФРГ неизвестные подожгли автомобили двух политиков партии АДГ

В Германии неизвестные подожгли в Лейпциге два автомобиля депутата саксонского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Хольгера Хентшеля, в то время как в Бремене был целиком сожжен микроавтобус экс-депутата в бундестаге от партии АдГ Франка Магница.