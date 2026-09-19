Гайана активно осваивает нефтяные ресурсы, увеличивая добычу до 900 тыс. баррелей в день. Экономика страны выросла на 33,3%, привлеченная вниманием мира после американо-иранского конфликта.
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