У берегов Йемена захвачены еще два торговых судна

Безопасность судоходства в районе межконтинентального Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, снова была грубо нарушена и эта акватория скоро начнет соответствовать своему названию – «ворота слез/скорби».
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