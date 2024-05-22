Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" Сегодня 94K прочитали Бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова обвинили в незаконной продаже нескольких тысяч тонн металлических конструкций общей стоимостью около 100 млн рублей, предназначенных для строительства линии обороны в зоне СВО.
"Они его съедают": Армия встала за обвиненного в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова
Комментарии
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АР
Александр Ракитин
Если уж наш Президент взялся навести порядок в ВС, то надо дело доводить до конца. Ведь невозможно представить, что сидящие под арестом генералы не ведали, что у них творится вокруг. Да и не только эти генералы: достаточно посмотреть на физиономию Пескова, который лобызался с этими "генералами" на различных пьянках. А сейчас еще сидящие в своих креслах "генералы" будут всеми силами выдавливать тех, кто не из их "шайки" что бы отвести подозрения от себя.
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