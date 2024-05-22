"Они его съедают": Армия встала за обвиненного в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова

АР

Александр Ракитин

Если уж наш Президент взялся навести порядок в ВС, то надо дело доводить до конца. Ведь невозможно представить, что сидящие под арестом генералы не ведали, что у них творится вокруг. Да и не только эти генералы: достаточно посмотреть на физиономию Пескова, который лобызался с этими "генералами" на различных пьянках. А сейчас еще сидящие в своих креслах "генералы" будут всеми силами выдавливать тех, кто не из их "шайки" что бы отвести подозрения от себя.