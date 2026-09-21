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Складной iPhone Duo в Китае: 1,29 млн предзаказов на JD.com

Складной iPhone Duo в Китае: 1,29 млн предзаказов на JD.com

Китайские потребители проявляют растущий энтузиазм по отношению к складному смартфону iPhone Duo от Apple, на фоне ожиданий скачка глобальных поставок складных устройств в этом году.

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