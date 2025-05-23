Фрегат ТОФ отработал элементы подготовки корабля к использованию в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Многоцелевой фрегат 1-го ранга проекта 1155М «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно отработал морские элементы подготовки корабля к использованию по назначению на полигоне в Японском море.
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