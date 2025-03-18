Владимир Путин и Дональд Трамп провели самые длительные (почти 2,5 часа) телефонные переговоры в истории взаимоотношений глав РФ и США.
148 минут: переговоры президентов России и Штатов
Комментарии
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Морис Едроп
Короче, на носу очередной позорный мир для России
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9 час.
Семен Демин
Зачем так много букв чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Очевидно, что Россия сдает позиции. Уже никто не говорит о целях СВО. РФ поддержала Израиль, сдав Иран. Все ради "дружбы" с США. Это позор!
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3 час.
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