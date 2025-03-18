148 минут: переговоры президентов России и Штатов

Семен Демин

Зачем так много букв чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Очевидно, что Россия сдает позиции. Уже никто не говорит о целях СВО. РФ поддержала Израиль, сдав Иран. Все ради "дружбы" с США. Это позор!