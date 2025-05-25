С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 25 мая поделился подробностями."Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.
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