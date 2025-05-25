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  • саша пупкин
    Ну говно тоже плавает))) Так что больше говна))))Германия в панике...
  • Регина Толстоброва
    И слава богу.   а  то только на войну  настроились.Германия в панике...
  • Владимир Моргунов
    Ватикан, после нашей победы в ВОВ, прикрыл от заслуженного наказания десятки тысяч гитлеровских палачей !! Ватикан да...Никакого Ватикана...

С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 25 мая поделился подробностями."Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

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