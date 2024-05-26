Симфоническое шоу «Гарри Поттер» в концертном зале «Юпитер»

Поклонников книг и фильмов о мальчике-волшебнике ждёт впечатляющее шоу. Его создатели решили подарить зрителям настоящее чудо! Завораживающая музыка в исполнении оркестра и хора перенесёт зрителей в атмосферу магической школы Хогвартс и оживит образы героев волшебной саги.