Симфоническое шоу «Гарри Поттер» в концертном зале «Юпитер»

Поклонников книг и фильмов о мальчике-волшебнике ждёт впечатляющее шоу. Его создатели решили подарить зрителям настоящее чудо! Завораживающая музыка в исполнении оркестра и хора перенесёт зрителей в атмосферу магической школы Хогвартс и оживит образы героев волшебной саги.
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