Его IQ оценивали в 300, он говорил на 40 языках и поступил в Гарвард в 11 лет. Уильям Джеймс Сидис был самым умным человеком в истории — интеллектом парню на 100 пунктов уступал даже Эйнштейн.
Его интеллект был на 100 пунктов выше Эйнштейна. Как жил самый умный человек в истории
Комментарии
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Владимир Алтайцев
И что он дал людям ? Да ничего!!!!!!!!!!!!! Обычный шизик.
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13 час.
Karmadon
Вы оцениваете людей по тому, что они вам дали? Это от комплекса собственной неполноценности.
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6 час.
В
Воробей
Видимо, острый интеллект этого индивидуума помешал ему смотреть на мир более широким взглядом, что часто является побочным результатом первого. По сути, похоже, он пошёл по пути накопления КОЛИЧЕСТВЕННОГО, те же 40 языков, при этом упустив возможность подъёма КАЧЕСТВЕННО. Именно это сулило для него возможность снять с себя последствия той "труждаемости и обременённости", которые и отличают тех, кто принципиально умней выше среднего. Правда, тут нужно ещё учесть, что он жил слишком рано в истории для того, чтобы это имело шанс случиться. Потому, он стал поучительным примером для тех, кому суждено было родиться значительно позже.
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4 час.
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