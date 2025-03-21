В Херсонской области госавтоинспекторы продолжают цикл профилактических бесед со школьниками

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Генический» провели профилактические беседы с учениками Генической школы № 2 об ответственности несовершеннолетних за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.
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