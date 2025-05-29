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Путин поздравил Лукашенко и Пашиняна

Путин поздравил Лукашенко и Пашиняна

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Киргизии Садыра Жопарова Киргизии с днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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