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IJC: горячий чай повышает риск рака пищевода

IJC: горячий чай повышает риск рака пищевода

Употребление очень горячего чая (с температурой выше 60 градусов Цельсия) может значительно повышать риск развития рака пищевода, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале International Journal of Cancer.

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