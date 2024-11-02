31 октября в Урюпинске прошло пленарное заседание Арсеньевских образовательных чтений «Две победы : Небесная и земная.
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31 октября в Урюпинске прошло пленарное заседание Арсеньевских образовательных чтений «Две победы : Небесная и земная.