СК показал кадры оперативных и следственных действий в отношении Сергея Волкова. Он состоит в должности начальника 9 отдела полиции УМВД РФ по Красносельскому району.
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СК показал кадры оперативных и следственных действий в отношении Сергея Волкова. Он состоит в должности начальника 9 отдела полиции УМВД РФ по Красносельскому району.