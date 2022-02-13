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Эмбиид набрал 40 очков, 14 подборов и 10 передач в победном матче против «Кавальерс»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл – 40 очков, 14 подборов и 10 передач – в победном домашнем матче против «Кливленда» (103:93).

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