Конгрессмен Тейлор-Грин заявила о нападках на свободу слова после ареста Дурова

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин прокомментировала задержание во Франции Павла Дурова, сооснователя мессенджера Telegram, назвав это акцией, угрожающей свободе слова.
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