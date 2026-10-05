Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко погиб под Рязанью

Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко погиб на аэродроме «Крутицы» после прыжка с высоты в шесть тысяч километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Возможные свидете...
- Дмитриев: Европа ...
- Губернатор Нью-Дж...
"после прыжка с высоты в шесть тысяч километров" (цы)
Понятно дело, что не мог выжить, с такой-то высоты... Аффтар, - как насчёт перечитывать написанное?