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Хвостатый праздник: фестиваль «Моспитомец» на ВДНХ

Хвостатый праздник: фестиваль «Моспитомец» на ВДНХ

Приходите! Будет весело, мохнато и познавательно.фестиваль «Моспитомец!»В ближайшее воскресенье, 26 июля, на территории ВДНХ рядом с Музеем городского хозяйства Москвы (павильон № 5) состоится масштабное мероприятие — фестиваль животных из приютов «Моспитомец!».

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