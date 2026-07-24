Хвостатый праздник: фестиваль «Моспитомец» на ВДНХ

Приходите! Будет весело, мохнато и познавательно.фестиваль «Моспитомец!»В ближайшее воскресенье, 26 июля, на территории ВДНХ рядом с Музеем городского хозяйства Москвы (павильон № 5) состоится масштабное мероприятие — фестиваль животных из приютов «Моспитомец!».