Хвостатый праздник: фестиваль «Моспитомец» на ВДНХ

Приходите! Будет весело, мохнато и познавательно.фестиваль «Моспитомец!»В ближайшее воскресенье, 26 июля, на территории ВДНХ рядом с Музеем городского хозяйства Москвы (павильон № 5) состоится масштабное мероприятие — фестиваль животных из приютов «Моспитомец!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии