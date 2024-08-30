«Сражаюсь с человеком, который богаче и могущественнее меня»: Ирина Болгар впервые рассказала о суде над Дуровым

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с проблемами на личном фронте. Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей миллиардера, инициировала судебный процесс и лишила его родительских прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии