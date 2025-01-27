"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после окончания СВО

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Восточной Европы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.
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