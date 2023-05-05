Авиабомбы GBU-57A/B MOP: новые фото и новые подробности

Военнослужащие изучают макет бомбы GBU-57A/B, март 2023 г. С начала прошлого десятилетия на вооружении ВВС США состоит авиабомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, предназначенная для поражения подземных защищенных сооружений.