Военное обозрение

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Авиабомбы GBU-57A/B MOP: новые фото и новые подробности

Авиабомбы GBU-57A/B MOP: новые фото и новые подробности

Военнослужащие изучают макет бомбы GBU-57A/B, март 2023 г. С начала прошлого десятилетия на вооружении ВВС США состоит авиабомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, предназначенная для поражения подземных защищенных сооружений.

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