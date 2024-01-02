НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не может брать денежные средства у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска России на Олимпийские игры - 2024.
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