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НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК

НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не может брать денежные средства у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска России на Олимпийские игры - 2024.

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