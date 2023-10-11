Режиссёр "Смешариков" рассказал о тайном смысле самой философской серии мультсериала

Эпизод показывают на занятиях будущим психологам, а его финал предвосхитил фильм "Интерстеллар".Режиссёр Джангир Сулейманов, поставивший несколько наиболее философских серий мультсериала "Смешарики", рассказал о подтекстах, заложенных в серию "Смысл жизни", вышедшую в эфир в декабре 2007 года.