«Водник» одержал вторую победу в выездном матче Чемпионата страны

Сегодняшним соперником «жёлто-зелёных» стал хабаровский «СКА-Нефтяник». Встреча на арене «Ерофей» завершилась со счётом 3:520 ноября архангелогородцы открыли выездную серию победой в Иркутске над местной «Байкал-Энергией».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии