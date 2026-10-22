В сентябре пригородные поезда «Ласточка» и «Финист» перевезли свыше 2,7 млн пассажиров, а самым загруженным стало юго-западное направление Петербурга, где маршрут до Калища обслужил 1,2 млн человек.
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