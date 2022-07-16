МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"

Украинские боевики принудительно эвакуируют мирных жителей из Краматорского и Славянского районов, чтобы потом разбомбить дома и обвинить в обстрелах Россию, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
Украинские боевики принудительно эвакуируют мирных жителей из Краматорского и Славянского районов, чтобы потом разбомбить дома и обвинить в обстрелах Россию, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
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