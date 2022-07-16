Правда.ру

1 813 подписчиков

МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"

МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"

Украинские боевики принудительно эвакуируют мирных жителей из Краматорского и Славянского районов, чтобы потом разбомбить дома и обвинить в обстрелах Россию, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх