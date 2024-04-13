6 цитат Сергея Николаевича Лазарева о молитве.

Какая стала для вас открытием? Главное в молитве – не выпрашивание здоровья и благополучия, а чувство благодарности, смирение, принятие божественной воли, ощущение своей вторичности перед всевышним, отстранение от тела и ума, ощущение любви и единения с творцом.
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