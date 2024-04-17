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О проталкивании фашистского прихвостня Ильина в РГГУ

О проталкивании фашистского прихвостня Ильина в РГГУ

Относительно вопросов про проталкивание фашистского прихвостня Ильина в РГГУ и моей позиции.1. Ильин является фашистским прихвостнем, который был на стороне тех, с кем в Великую Отечественную Войну воевал мой дед.

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