Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Всепобеждающий украинский матриархат

Всепобеждающий украинский матриархат

Как сказал однажды истинный украинский писатель Фёдор Достоевченко: «Красота спасёт мир». Хорошо бы, а то пока получается, что его спасают межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной начинкой, без которых этот самый мир давно бы рухнул в пылающую пропасть тотальной войны.

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