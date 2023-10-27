Собянин: В проекте «Учебный день в музее» уже задействована 31 площадка

Для проекта разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам В рамках образовательного проекта «Учебный день в музее» задействована 31 площадка, для которых разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1 по 11 класс.
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