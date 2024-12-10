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В Сети появилось фото созданного в России беспилотного тягача

В Сети появилось фото созданного в России беспилотного тягача

Navio создала прототип беспилотного тягача. Скоро пройдёт его презентация11 декабря пройдёт международная конференция AI Journey, на которой компания Navio продемонстрирует свой прототип беспилотного тягача.

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