В Сети появилось фото созданного в России беспилотного тягача

Navio создала прототип беспилотного тягача. Скоро пройдёт его презентация11 декабря пройдёт международная конференция AI Journey, на которой компания Navio продемонстрирует свой прототип беспилотного тягача.
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