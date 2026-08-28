Хиддинк ответил на слова президента УЕФА о невозможности возвращения России: «10-15 лет назад мир был лучше»

Известный голландский тренер Гус Хиддинк, под руководством которого сборная России в 2008 году стала бронзовым призером чемпионата Европы, отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина по поводу невозможности возвращения российского футбола на международные соревнования до завершения военного конфликта с Украиной.