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Хиддинк ответил на слова президента УЕФА о невозможности возвращения России: «10-15 лет назад мир был лучше»

Хиддинк ответил на слова президента УЕФА о невозможности возвращения России: «10-15 лет назад мир был лучше»

Известный голландский тренер Гус Хиддинк, под руководством которого сборная России в 2008 году стала бронзовым призером чемпионата Европы, отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина по поводу невозможности возвращения российского футбола на международные соревнования до завершения военного конфликта с Украиной.

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