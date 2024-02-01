Мбаппе должен в феврале объявить, что не продлит контракт с «ПСЖ» (Marca)

Как пишет Marca, в феврале форвард должен объявить, что не продлит контракт с французским клубом. «Реал» работает над переходом Мбаппе и считает, что сможет себе позволить трех самых дорогих игроков мира – Килиана, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.