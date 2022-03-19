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«Россия – не сталинский СССР, по крайней мере, пока». Журналист Солдатов не считает, что для Овечкина опасно убрать фото с Путиным с аватарки в инстаграме

Александр Овечкин не подвергнется угрозе, если уберет фото с Путиным с профиля в соцсети. Журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на освещении спецслужб, ответил на вопрос TSN о возможных последствиях такого шага для хоккеиста и его семьи.

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