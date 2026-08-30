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Атакованный у Новороссийска сухогруз «Омский-107» сел на мель у Стамбула

Атакованный у Новороссийска сухогруз «Омский-107» сел на мель у Стамбула

СТАМБУЛ, 30 августа, ФедералПресс. Российский сухогруз «Омский-107», который ранее получил повреждения после атаки ВСУ у Новороссийска, сел на мель возле турецкого Шиле на побережье Черного моря.

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