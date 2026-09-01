Анна Овчинникова: непрерывное обучение – жизненная необходимость

Россияне 35-44 лет стали крупнейшей возрастной группой на рынке труда, сообщила старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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