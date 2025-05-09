В Китае объяснили важность празднования 80-летия Победы

Посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне важны для понимания молодежи, что коренными причинами мировых войн являются империализм, неонацизм и гегемонизм, заявил директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань, 9 мая сообщает РИА Новости.