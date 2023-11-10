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Кросби набрал 1+1 с «Кингс» – 450-й матч с 2+ очками за карьеру. Он 11-й игрок в истории НХЛ по их числу

Кросби набрал 1+1 с «Кингс» – 450-й матч с 2+ очками за карьеру. Он 11-й игрок в истории НХЛ по их числу

Капитан «Питтсбурга» помог команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).  В его активе стало 14 (7+7) очков в 12 играх сезона.

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