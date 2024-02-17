В России 18 февраля отмечают День транспортной полиции, православная церковь почитает святую мученицу Агафью Константин СентябрьВ РФ в воскресенье, 18 февраля 2024 года, отмечается профессиональный праздник работников транспортной полиции.
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