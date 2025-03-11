Как минимум четыре авиарейса задержаны в Сочи на прилет и вылет из-за закрытия московских аэропортов

Как минимум четыре авиарейса задержаны в Сочи на прилет и вылет из-за закрытия московских аэропортовЧетыре авиарейса компаний «Победа» и «Аэрофлот» сегодня утром задержаны в аэропорту Сочи из-за закрытия московских аэропортов в связи с массированным налетом БПЛА.