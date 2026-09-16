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Царьград

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Такер Карлсон выразил желание вновь посетить Россию

Такер Карлсон выразил желание вновь посетить Россию

Американский журналист Такер Карлсон в интервью программе "60 минут" рассказал о своих намерениях вновь посетить Россию, назвав её своим самым любимым местом за культуру и природу.

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