Такер Карлсон выразил желание вновь посетить Россию

Американский журналист Такер Карлсон в интервью программе "60 минут" рассказал о своих намерениях вновь посетить Россию, назвав её своим самым любимым местом за культуру и природу.
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