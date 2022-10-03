Депутат Гурулёв заявил, что в России могут быть новые мобилизации

Депутат Госдумы России, генерал Андрей Гурулёв считает, что спецопеарция на Украине продлится дольше ожидаемого, а потому не исключено, что армии понадобится ещё помощь запасников, которых уже призвали в рамках частичной мобилизации 300 тысяч.