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Депутат Гурулёв заявил, что в России могут быть новые мобилизации

Депутат Гурулёв заявил, что в России могут быть новые мобилизации

Депутат Госдумы России, генерал Андрей Гурулёв считает, что спецопеарция на Украине продлится дольше ожидаемого, а потому не исключено, что армии понадобится ещё помощь запасников, которых уже призвали в рамках частичной мобилизации 300 тысяч.

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