Владимир Путин провел беседы в формате «тет-а-тет» почти со всеми лидерами на саммите БРИКС

Как отмечается, на неформальном ужине затрагивалась украинская тема Президент России Владимир Путин провёл во вторник беседы в формате «тет-а-тет» практически со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами, сообщил журналистам помощник главы государства Ушаков.
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