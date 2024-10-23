Владимир Путин провел беседы в формате «тет-а-тет» почти со всеми лидерами на саммите БРИКС

Как отмечается, на неформальном ужине затрагивалась украинская тема Президент России Владимир Путин провёл во вторник беседы в формате «тет-а-тет» практически со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами, сообщил журналистам помощник главы государства Ушаков.