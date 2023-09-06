Гусеничная боевая платформа «Курганец-25» получила доработанное шасси для повышения надежности и упрощения эксплуатации, сообщил заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода».
Гусеничная боевая платформа «Курганец-25» получила доработанное шасси для повышения надежности и упрощения эксплуатации, сообщил заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода».
Свежие комментарии