Нижегородцы могут со скидкой стерилизовать домашних собак и кошек в госветклиниках в рамках акции «Мартовский кот»

Жители Нижегородской области могут стерилизовать домашних животных — кошек и собак — со скидкой не менее 30% в любой государственной ветеринарной клинике Нижегородской области с 1 марта по 30 апреля 2024 года.
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