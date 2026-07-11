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Газета.ру

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Захарова: общественность Сербии осведомлена, кто сейчас хозяйничает на Банковой

Захарова: общественность Сербии осведомлена, кто сейчас хозяйничает на Банковой

Российская Федерация выражает сожаление по поводу отсутствия адекватной реакции сербской стороны на выступления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, которые носили антироссийский характер и прозвучали на конференции в Белграде.

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